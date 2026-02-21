В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой 21-22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в службе.

Сообщается, что в Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Гобустане, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Билясуваре, Сальяне, Физули, Бейлагане, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы, а также Баку и на Абшеронском полуострове, в соответствии с желтым предупреждением, будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az