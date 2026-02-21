Делегация ТЮРКПА принимает участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

Делегация во главе с генеральным секретарем ТЮРКПА Рамилем Гасаном продолжает свое участие во втором дне 25-й зимней сессии ПА ОБСЕ, проходящей в австрийской столице Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках пленарного заседания генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан встретился с генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой и председателем ПА ОБСЕ Пере Джоном Понсом Сампьетро. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между ПА ОБСЕ и ТЮРКПА, которое ведется с 2010 года, участие в совместных проектах и совместное участие в международных конференциях.

На встречах также обсуждался вопрос сбора ТЮРКПА всех необходимых документов для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ, объединяющей 57 стран, и передаче в ближайшее время этих документов в Международный секретариат ПА ОБСЕ.

Делегация ТЮРКПА во главе с генеральным секретарем Рамилем Гасаном, в том числе заместитель генерального секретаря Мухаммет Альпер Хаяли, секретарь Комиссии Айнура Абуталыбова и руководитель протокольной службы Ядигяр Мамедов присутствовала на официальном приеме, организованном президентом Национального совета Австрии Вольтером Розенкранцем в честь участников зимней сессии.