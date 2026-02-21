Письма из изгнания… К 80-летию видного мастера сцены Алиаббаса Гадирова

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся вечер памяти, приуроченный к 80-летию со дня рождения видного мастера сцены, народного артиста Алиаббаса Гадирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В ходе вечера выступили народный артист Нуреддин Мехтиханлы, народная артистка Бясти Джафарова, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли. Они рассказали о созданных Алиаббасом Гадировым ярких образах в театре и кино, подчеркнули его весомый вклад в развитие национального сценического искусства.

Алиаббас Гадиров принадлежит к числу наиболее ярких представителей азербайджанской актёрской школы второй половины ХХ века. Его творческая деятельность была неразрывно связана со сценой Аздрамы, где им были созданы десятки разноплановых образов - от героев классической драматургии до персонажей современной пьесы. В кино он также оставил заметный след, сыграв ряд характерных и запоминающихся ролей, благодаря которым снискал широкую любовь зрителей. Творческое наследие Алиаббаса Гадирова по праву занимает достойное место в летописи азербайджанского театра и киноискусства.

Гостям была представлена постановка "Qürbətdən gələn məktublar" (Письма из изгнания) по произведению Гасана Гасанова, посвященная памяти актера, в которой он в своё время с высоким профессионализмом воплотил образ основоположника азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундова. Произведение, посвященное Мирзе Фатали Ахундову и его сыну Рашиду, отражает идеи просветительства и национального самосознания.

Постановщиком спектакля является народный артист Марахим Фарзалиев, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальное оформление осуществил Гамид Кязымзаде.

В спектакле заняты народные артисты Али Нур, Лалазар Мустафаева, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Эльшан Джабраилов, Вяфа Рзаева, а также актеры Рустам Рустамов и Эльчин Эфенди.