В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp готовят новую функцию, позволяющую скрывать текст сообщений под спойлером.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI), который обнаружил упоминания этой опции в последней тестовой сборке приложения для iOS через TestFlight.

По данным источников, пользователи смогут скрывать как отдельные слова, так и целые сообщения. Текст будет закрыт серой плашкой, и для его просмотра получателю нужно будет нажать на скрытую часть. Подобная функция уже есть в Telegram с конца 2021 года.

В WhatsApp эта опция появится в меню форматирования, рядом с инструментами для выделения текста жирным, курсивом и зачеркиванием. Также предусмотрен синтаксический способ: для скрытия текста достаточно добавить двойные вертикальные черты перед и после нужного фрагмента.

Отметим, что функция пока находится в разработке и недоступна даже для бета-тестеров. На данный момент информации о поддержке спойлеров для изображений и других типов контента, как в Telegram, нет.

Дата появления этой опции в релизной версии WhatsApp пока не сообщается.