В Гяндже столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие

В Гяндже произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии М.Искендерова (1986 г.р.), Р.Абдулова (1962 г.р.) и В.Оруджева (1971 г.р.) получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.