В Гяндже столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

В Гяндже произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии М.Искендерова (1986 г.р.), Р.Абдулова (1962 г.р.) и В.Оруджева (1971 г.р.) получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.