Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных на Олимпийских играх - 2026 в Италии. Благодаря этому достижению он стал одиннадцатикратным олимпийским чемпионом.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Достижение Клебо стало абсолютным рекордом. Ни одному спортсмену не удавалось завоевать шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Последней победой Клебо на Олимпиаде-2026 стало золото в марафоне дистанцией 50 км.

До этого на текущей Олимпиаде Клебо выигрывал скиатлон, командный и личный спринты, мужскую эстафету, а также гонку 10 км свободным стилем.

Ранее мы сообщали, что сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Олимпийские игры - 2026 в Италии завершатся в воскресенье, 22 февраля.