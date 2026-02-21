Руководитель Xbox Фил Спенсер объявил об уходе из Microsoft

Руководитель Xbox, Фил Спенсер, объявил о своем уходе из Microsoft после почти 40 лет работы в компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил генеральный директор корпорации Сатья Наделла в письме сотрудникам.

По словам Наделлы, Спенсер принял решение о выходе на пенсию еще в прошлом году, и с тех пор началась подготовка к передаче полномочий.

Новым генеральным директором подразделения Microsoft Gaming станет Аша Шарма, ранее занимавшая пост президента направления CoreAI Product. Шарма вернулась в Microsoft в 2024 году, где курировала развитие ИИ-платформы. До этого она работала в Meta и Instacart. Спенсер останется в роли советника до конца лета, чтобы обеспечить плавный переход.

Фил Спенсер присоединился к Microsoft в 1988 году в качестве стажера и работал над такими продуктами, как Encarta, Microsoft Money и Microsoft Works. В 2001 году он пришел в подразделение Xbox, а в 2014 году возглавил игровое направление компании, курируя запуск Xbox Series X/S и развитие сервиса Xbox Game Pass. При нем Microsoft заключила несколько крупных сделок, включая приобретение Mojang, Activision Blizzard и ZeniMax Media.

В своем обращении к сотрудникам Спенсер отметил, что еще осенью 2025 года сообщил о намерении завершить карьеру и подчеркнул, что работа в компании для него была "привилегией всей жизни".