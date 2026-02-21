В США украли коллекционные карты Покемон на крупную сумму

В США грабители вынесли из магазина коллекционных карточек Покемон на $180 тысяч.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в зарубежных СМИ.

Преступники проникли в магазин через соседнее здание, проломив стену кувалдой, и унесли большое количество коллекционных карт.