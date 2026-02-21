https://news.day.az/society/1817611.html Завершаются работы по капремонту на железной дороге Алабашлы–Гызылджа На участке железной дороги Алабашлы-Гызылджа проводятся работы по капитальному ремонту. Цель обновления железнодорожной линии протяженностью около 20 километров - обеспечение безопасной перевозки грузов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
На участке железной дороги Алабашлы-Гызылджа проводятся работы по капитальному ремонту. Цель обновления железнодорожной линии протяженностью около 20 километров - обеспечение безопасной перевозки грузов.
Отмечается, что большая часть ремонтных работ уже проведена, и в ближайшее время они будут полностью завершены.
"Этот участок впервые капитально ремонтируется с ввода в эксплуатацию в 1950-х годах. По линии Алабашлы-Гызылджа в основном перевозится щебень, необходимый для строительства и ремонта путей", - говорится в сообщении.
