В бывшем доме экс-принца Эндрю продолжаются обыски
Британская полиция продолжает обыски в бывшем доме младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.
Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали бывшего принца в день его рождения по подозрению в совершении должностного преступления. Он был отпущен после 12-часового допроса. СМИ сообщают, что это связано с расследованием в рамках дела Эпштейна. В Великобритании была создана специальная группа для расследования обвинений, включая возможную передачу Эндрю секретных документов финансисту, когда он занимал должность торгового представителя страны.
