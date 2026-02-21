Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность воинской части ПВО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде проверили служебно-боевую деятельность воинской части противовоздушной обороны.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в командном пункте воинской части заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

Руководящий состав министерства наблюдал за проведением занятий по специальной подготовке, были высоко оценены уровень профессионализма личного состава, применение теоретических знаний, а также навыки правильного использования вооружения и техники.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по углубленному изучению тактико-технических характеристик современных образцов вооружения и техники, недавно поступивших на вооружение подразделений противовоздушной обороны, освоению возможностей их эффективного применения в боевых условиях, а также по повышению навыков личного состава по правильному и безопасному использованию этих средств.