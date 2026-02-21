https://news.day.az/world/1817633.html Трамп вновь повысил тарифы для всех стран мира Президент США Дональд Трамп повышает тарифы для всех стран в мире с 10% до 15% после решения Верховного суда США. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем профиле в соцсети TruthSocial. По его словам, и это не предел. "В ближайшие месяцы администрация определит и введет новые, законно разрешенные пошлины.
