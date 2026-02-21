Трамп вновь повысил тарифы для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп повышает тарифы для всех стран в мире с 10% до 15% после решения Верховного суда США.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем профиле в соцсети TruthSocial.

По его словам, и это не предел.

"В ближайшие месяцы администрация определит и введет новые, законно разрешенные пошлины. Многие страны десятилетиями обдирали США безнаказанно (пока не появился я!)", - написал Трамп.