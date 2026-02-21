В Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

21-22 февраля в Национальной арене гимнастики проходит этап Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях принимают участие 66 гимнастов из 6 стран.

В программе по прыжкам на батуте спортсмены выступают в индивидуальных дисциплинах среди женщин и мужчин, в синхронных программах среди женщин и мужчин, а также в смешанных синхронных выступлениях.

В первый день турнира состоялся квалификационный этап, во второй день запланированы финальные выступления.

Азербайджан в соревнованиях по прыжкам на батуте представляют Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова. В дисциплине тамблинг выступают Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

По итогам квалификации в финал по индивидуальной программе вышли Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов. В смешанной синхронной программе путевку в финал завоевала пара Магсуд Магсудов - Сельджан Магсудова. В женской синхронной программе финалистами стали Сельджан Магсудова - Шафига Гумбатова, а в мужской синхронной - Магсуд Магсудов - Гусейн Аббасов.

В тамблинге право выступить в финале получили Тофик Алиев и Михаил Малкин.

Фото: Ариф Гулузаде