В Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО
21-22 февраля в Национальной арене гимнастики проходит этап Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях принимают участие 66 гимнастов из 6 стран.
В программе по прыжкам на батуте спортсмены выступают в индивидуальных дисциплинах среди женщин и мужчин, в синхронных программах среди женщин и мужчин, а также в смешанных синхронных выступлениях.
В первый день турнира состоялся квалификационный этап, во второй день запланированы финальные выступления.
Азербайджан в соревнованиях по прыжкам на батуте представляют Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова. В дисциплине тамблинг выступают Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.
По итогам квалификации в финал по индивидуальной программе вышли Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов. В смешанной синхронной программе путевку в финал завоевала пара Магсуд Магсудов - Сельджан Магсудова. В женской синхронной программе финалистами стали Сельджан Магсудова - Шафига Гумбатова, а в мужской синхронной - Магсуд Магсудов - Гусейн Аббасов.
В тамблинге право выступить в финале получили Тофик Алиев и Михаил Малкин.
Фото: Ариф Гулузаде
