Трагедия в Гяндже

В городе Гянджа скончался студент.

Как передает Day.Az, житель Губинского района 2007 года рождения Т. Гулиев внезапно почувствовал себя плохо во время игры в футбол. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако при осмотре было установлено, что молодой человек скончался.

Отмечается, что покойный являлся студентом второго курса факультета агрономии Азербайджанского государственного аграрного университета.

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Тело передано по назначению для проведения соответствующей экспертизы.

По факту проводится расследование.