Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер выступил с публичным обращением к президенту США Трампу с требованием вмешаться в ситуацию и добиться освобождения его подзащитного, а также еще 19 армян, находящихся под стражей в Азербайджане.

В опубликованном заявлении Генсер резко раскритиковал решение Бакинского военного суда, который приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы. По утверждению адвоката, вынесенный приговор основан на "сфабрикованных обвинениях" и является "вопиющей судебной несправедливостью".

Генсер заявил, что Варданян, которого он назвал "уважаемым предпринимателем и филантропом", якобы подвергся преследованию за "отстаивание права на самоопределение армяно-христианского населения Карабаха". В своем обращении адвокат также обвинил Азербайджан в проведении "кампании этнической чистки" против около 120 тысяч армян, покинувших регион.

Отдельно он поставил под сомнение законность судебного процесса, заявив, что гражданские лица не могут предстать перед военным судом, а само разбирательство проходило в закрытом режиме с многочисленными нарушениями процессуальных норм. По словам Генсера, защите якобы неоднократно отказывали в доступе к подзащитному, а десятки ходатайств оставались без рассмотрения.

Кроме того, адвокат заявил, что представленные суду доказательства и показания свидетелей якобы носили характер слухов и не подтверждали личную причастность Варданяна к инкриминируемым эпизодам.

Генсер также потребовал "немедленного и безусловного освобождения" всех 19 армян, назвав их "политическими заключенными" и "военнопленными".

В завершение своего обращения он призвал президента США Трампа выполнить, по его словам, ранее данное премьер-министру Армении Николу Пашиняну публичное обязательство и добиться от Президента Азербайджана Ильхама Алиева освобождения всех осужденных, чтобы они могли вернуться в Армению.

Когда адвокат Джаред Генсер обращается к президенту США Трампу с призывом "выполнить обещание" и добиться освобождения Рубена Варданяна, это выглядит как драматический спектакль, рассчитанный на внешнего зрителя. Но за патетикой - холодная реальность. За словами о "филантропе" - тяжелые тома уголовного дела. За лозунгами о "самоопределении" - финансовые схемы, политические авантюры и прямое участие в дестабилизации региона.

Попробуем без сантиментов.

Рубен Варданян - не романтический меценат, не безвинная жертва, не "узник совести". Он - один из архитекторов политико-финансовых конструкций, которые годами подпитывали сепаратизм в Карабахе. Человек, который вошел в регион в 2022 году не как миротворец, а как политический игрок с амбициями. Человек, который отказался от российского гражданства за считанные месяцы до того, как занял пост "госминистра" самопровозглашенного образования. Совпадение? Или тщательно рассчитанный ход?

Варданян - сооснователь инвестиционной компании "Тройка Диалог". В 2019 году международное расследование, проведенное OCCRP и рядом европейских изданий, раскрыло так называемую "Troika Laundromat" - схему отмывания около 4,6 миллиарда долларов через сеть офшорных компаний. Деньги проходили через десятки фиктивных структур, счета в литовских банках, использовались для приобретения активов, оплаты элитной недвижимости, финансирования лоббистской активности. В отчетах OCCRP прямо указывалось, что ключевые компании, задействованные в схеме, были связаны с инфраструктурой "Тройки Диалог".

Европейский парламент в своих резолюциях 2019-2020 годов ссылался на расследование как на пример масштабных финансовых злоупотреблений, подрывающих финансовую прозрачность ЕС. Литовский регулятор оштрафовал банк Ukio Bankas за нарушения процедур контроля. Финансовые транзакции через офшоры Britten Management, Quantus Division, Industrial Trade Corp - миллиарды долларов. Цифры задокументированы. Это не публицистика. Это финансовая математика.

Сам Варданян, разумеется, отвергал личную причастность к незаконным операциям. Но отрицание - не опровержение. Вопрос остается: как в структуре, созданной и контролируемой им, десятки офшоров проводили миллиарды долларов без ведома бенефициаров? Кто управлял потоками? Призраки?

Дальше - политика. В сентябре 2022 года Варданян появляется в Карабахе. Уже в ноябре он становится "госминистром". Не избранным, не легитимированным международным правом. Назначенным в рамках непризнанной структуры, существование которой противоречило резолюциям Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, требующим уважения территориальной целостности Азербайджана и вывода армянских вооруженных формирований.

Он занимал ключевую должность в образовании, которое десятилетиями функционировало вне правового поля. Финансирование? По данным армянского бюджета за 2021-2022 годы, значительная часть средств на содержание администрации в Карабахе поступала из государственного бюджета Армении. Миллионы долларов ежегодно. Варданян не просто наблюдал. Он управлял.

Генсер говорит о "120 000 жителях". Эта цифра постоянно тиражируется. Однако в отчете миссии ООН, посетившей регион в октябре 2023 года, указывалось, что к моменту визита в Карабах оставалось от 50 до 1 000 армянских жителей - после массового выезда. Цифры разнятся, но главное: международные структуры не подтвердили тезис о так называемой "этнической чистке" в юридическом смысле этого термина. Ни ООН, ни Международный суд ООН не вынесли решения о геноциде или этнической чистке. Политическая риторика - да. Судебный вердикт - нет.

Теперь о "военном суде". Генсер утверждает, что гражданские лица не могут предстать перед военным судом. Но азербайджанское законодательство допускает рассмотрение дел о преступлениях против мира и безопасности, терроризме, финансировании незаконных вооруженных формирований специализированными судами, включая военные, если преступления связаны с вооруженными формированиями и военными действиями. Варданян обвинялся не в бытовом правонарушении. Речь шла о поддержке незаконных вооруженных структур, финансировании деятельности, направленной против территориальной целостности государства.

В международной практике подобные дела нередко рассматриваются в специальных судах. Вспомним процессы по делам о терроризме в ряде стран - США, Франции, Турции - где специальные юрисдикции применяются именно по причине характера обвинений.

Генсер говорит о "слухах". Но в материалах обвинения, по заявлениям азербайджанской стороны, фигурировали финансовые документы, переписка, решения, свидетельства о распределении ресурсов. Суд - не телешоу. Том уголовного дела - это не твит.

И еще одно. Варданян сознательно вошел в политическую игру в зоне конфликта. Он публично заявлял о намерении "бороться", о необходимости "не сдаваться". Он не был гуманитарным наблюдателем. Он был политическим актором. А любой политический актор несет ответственность за последствия своих действий.

Почему Генсер обращается к президенту США Трампу? Потому что ставка - на внешнее давление. На геополитику. На превращение уголовного дела в инструмент международного торга. Это старая схема: объявить фигуранта "политзаключенным", вывести дело в плоскость морали, оторвать его от фактической базы.

Но государственный суверенитет - не пустой звук. Азербайджан, как и любое государство, имеет право привлекать к ответственности лиц, которых считает причастными к подрыву своей территориальной целостности. Это закреплено в Уставе ООН. Это подтверждено международным правом.

Варданян - не символ. Он - конкретный человек с конкретными финансовыми и политическими решениями. Миллиарды, прошедшие через офшоры. Политическая карьера в непризнанном образовании. Публичные заявления, подогревающие конфликт. Все это - не абстракция.

Генсер апеллирует к эмоциям. Но за эмоциями - протоколы, банковские выписки, решения суда.

Вопрос не в том, нравится ли кому-то приговор. Вопрос в том, были ли действия, подпадающие под уголовную квалификацию. Суд ответил утвердительно.

Можно спорить о процедуре. Можно обсуждать процессуальные детали. Но превращать крупного финансового игрока, фигуранта международных расследований, в "безвинного агнца" - это уже не защита. Это политический театр.

Те, кто сегодня кричат о "несправедливости", годами молчали о судьбе сотен тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных в 1990-е годы. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число азербайджанских вынужденных переселенцев превышало 600 000 человек. Их право на возвращение закреплено в резолюциях ООН. Где были тогда громкие обращения к мировым лидерам?

История не любит односторонних слез.

Рубен Варданян сделал выбор. Он вошел в конфликт. Он принял правила игры. Теперь он столкнулся с последствиями. Политика - не благотворительный бал. Это жесткая арена, где за каждое решение приходится платить.

Когда его адвокат говорит о "политзаключенных", он сознательно стирает контекст. А контекст прост и жесток: более тридцати лет часть территории Азербайджана находилась вне контроля Баку. Резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874, 884 требовали вывода армянских сил. Эти документы не отменены. Они не носят рекомендательного характера. Они юридический фундамент международного порядка.

Где в этих резолюциях говорится о праве иностранного миллиардера возглавить администрацию непризнанного образования? Где там написано, что можно формировать параллельные финансовые и управленческие структуры на территории суверенного государства?

Варданян вошел в Карабах уже после войны 2020 года, когда статус-кво был сломан. Он знал, что регион находится под временным присутствием российских миротворцев. Он знал, что переговорный процесс продолжается. Он знал, что любая радикализация приведет к новому витку напряженности. И все равно сделал ставку на политическую мобилизацию, на риторику сопротивления, на демонстративный вызов Баку.

Это был расчет. Холодный. Циничный.

Генсер призывает президента США "выполнить обещание". Дипломатия всегда оперирует обменами, компромиссами, давлением. Но уголовные дела не аннулируются постом в социальной сети. Если речь идет о тяжких обвинениях - финансирование незаконных вооруженных формирований, подрыв территориальной целостности, содействие структурам, действовавшим вне международного права, - то решение принимает суд.

Можно критиковать процесс. Можно спорить о доступе к адвокатам. Эти вопросы обсуждаемы. Но отрицать саму возможность привлечения к ответственности - значит отрицать суверенитет государства.

Политический памфлет - это всегда борьба образов. Образ "узника совести" против образа "финансового игрока и политического авантюриста". Каждый выбирает, какой нарратив ему ближе. Но цифры упрямы. Резолюции ООН существуют. Отчеты расследователей опубликованы. Судебный приговор вынесен.

Варданян оказался в эпицентре этого процесса. Он сделал ставку. Он проиграл.

Будет ли политическое решение? Возможны любые сценарии - обмены, помилования, дипломатические договоренности. История знает примеры. Но это уже сфера политической воли, а не журналистской риторики.

Финальная точка проста: нельзя десятилетиями играть на грани финансовой непрозрачности и политической авантюры, а потом требовать к себе отношения как к святому мученику. Политика - это ответственность. Деньги - это след. Документы - это память. И память эта длиннее любой пресс-конференции.