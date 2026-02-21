Иран признал ВМС и ВВС стран ЕС террористическими структурами

Тегеран признает военно-морские и военно-воздушные силы всех стран - членов ЕС террористическими организациями в ответ на внесение Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Мы считаем решение Европейского союза о признании КСИР террористической организацией нарушением международного права и норм", - приводит заявление ведомства телеканал Al Mayadeen. Согласно тексту, МИД Ирана "исходя из принципа взаимности" признает и объявляет "ВМС и ВВС всех стран - членов ЕС террористическими организациями".

19 февраля Совет ЕС объявил о внесении КСИР в список террористических структур. В Совете подчеркнули, что постановление стало следствием политического соглашения, достигнутого на заседании 29 января, когда был также утвержден очередной пакет санкций против Ирана.