Мерц посетит Вашингтон

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом изменившуюся ситуацию с пошлинами.

"Это интересное решение, которое многие ожидали: Верховный суд в Вашингтоне указал администрации на границы ее полномочий в вопросах таможенной политики", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD после завершения съезда Христианско-демократического союза в Штутгарте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что вердикт касается не секторальных пошлин, а общей тарифной ставки.

По словам канцлера, переговорам с президентом США будут предшествовать консультации ЕС с целью выработки "совершенно четкой европейской позиции". "Таможенная политика - это компетенция Европейского союза, а не отдельных государств-членов. Я отправлюсь в Вашингтон с согласованной европейской позицией", - продолжал Мерц.

"Прежде всего это (пошлины - прим. ТАСС) наносит ущерб той стране, которая их вводит", - указал глава правительства. ФРГ, по его словам, также испытывает нагрузку, так как поставляет меньше товаров. "Но платить больше в итоге приходится потребителям в США", - пояснил Мерц, назвав вердикт американского суда позитивной новостью. "Разделение [ветвей] власти в США, по всей видимости, все еще функционирует, и это хорошая новость", - резюмировал Мерц.

По данным газеты Bild, канцлер Германии в начале марта совершит визит в США, где, как ожидается, встретится с президентом Дональдом Трампом. Встреча в Белом доме намечена на 3 марта.

Верховный суд США в пятницу признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона о мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). Высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть поступившие им ранее в качестве пошлин деньги. Трамп после вердикта заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10-процентных пошлин на весь импорт. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней.