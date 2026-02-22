Гороскоп на 22 февраля

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: "мое здоровье - в моих руках". Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну не стоит надеяться только на себя - звезды гороскопа не располагают его к трудовым подвигам, а вот к лени - очень даже. Так что если дела в этот день отложить не получится, остается одно: положиться на чью-либо помощь или хотя бы совет. Возможно, Овен будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Овен не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Овен сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Телец

Сегодня Телец вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Тельца хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Тельца будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Близнецы

Сегодня в течение дня Близнецы неожиданно могут почувствовать, что они что-то упускают из виду. Возможно, они не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеют всей информацией в делах, за которые взялись. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Близнецам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах. А еще лучше будет посвятить этот день какому-либо творчеству - это то, что сегодня у вас будет получаться лучше всего!

Рак

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Рака замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Рак имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Рака удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Лев

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Льву стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Льву: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Дева

Дева сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если она в этом лично заинтересована. Ее коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Дева сумеет преподнести как захватывающий детектив, а ее фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Девы это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Дева, не найти!

Весы

Сегодня Весы должны гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути они встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Весов окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Весы сегодня не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Скорпион

Сегодня Скорпиону потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Скорпиону сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Скорпиона в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Скорпиону бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Стрельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Стрелец сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Козерог

Сегодня Козерог в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Козерога потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Козерогу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Водолей

Сегодня Водолею будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Водолея будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Водолей, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Рыбы

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить бизнесу, карьере, переговорам, а также всему, что с этим связано. Если на неделе у них запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Рыб не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня им стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!