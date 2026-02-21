Израиль объяснил удары по Ливану

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану был нацелен на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла шиитской организации "Хезболла".

Об этом заявила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что удары наносились по трем штабам "Хезболлы" в районе Баальбека на востоке страны. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы несколько человек из числа ракетчиков "Хезболлы".

"Ракетные подразделения "Хезболла" - это структура, ответственная за запуск ракет и снарядов по территории Государства Израиль, и в последнее время они планировали подобного рода запуски в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.

13 февраля израильские войска атаковали шиитское движение "Хезболла" в районе Ат-Тири на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что решение было принято в ответ на неоднократные нарушения шиитским движением договоренностей о прекращении огня.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлы" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.