Пезешкиан ответил США
Президент Ирана Пезешкиан заявил, что страна "не склонит голову" под давлением мировых держав в ходе ядерных переговоров с США.
"Мировые державы выстраиваются в очередь, чтобы заставить нас склонить головы... но мы не склоним головы, несмотря на все проблемы, которые они нам создают", - отметил он, передает Day.Az.
Признавая наличие трудностей, М.Пезешкиан призвал к национальному единству, обратившись к иранцам с призывом "отказаться от разногласий и сохранять единство".
