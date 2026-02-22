Пезешкиан ответил США

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что страна "не склонит голову" под давлением мировых держав в ходе ядерных переговоров с США.

"Мировые державы выстраиваются в очередь, чтобы заставить нас склонить головы... но мы не склоним головы, несмотря на все проблемы, которые они нам создают", - отметил он, передает Day.Az.

Признавая наличие трудностей, М.Пезешкиан призвал к национальному единству, обратившись к иранцам с призывом "отказаться от разногласий и сохранять единство".