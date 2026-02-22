Закир Хасанов посетил подразделения ВВС Азербайджана

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетили подразделения ВВС Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, на встрече с личным составом министр обороны подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева оборонная мощь страны укрепляется с каждым днем. Министр отдал соответствующие указания командованию воздушного боя по обеспечению своевременного и точного выполнения поставленных задач.

Министру обороны были представлены существующие в воинской части общежитие, столовая и медицинский пункт. Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие рекомендации по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, соблюдению норм продовольствия и обеспечению санитарно-гигиенических правил.

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены мемориальные деревья, а также состоялась встреча с семьей шехида. Министр обороны поинтересовался их проблемами и дал соответствующим лицам поручение об оказании необходимой помощи. Семья и родственники шехида выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявленное к ним внимание и заботу, а также за неизменное почтение памяти шехидов.