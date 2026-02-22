В центре Баку продолжается масштабный снос

В настоящее время в Баку по нескольким направлениям ведутся работы по сносу зданий. В отдельных районах демонтаж осуществляют частные строительные компании: речь идет о разборе аварийных старых многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений.

В Ясамальском районе, на территории, известной как "Советская", снос проводится за счет государства. Эти участки изымаются для государственных нужд, и в ближайшее время здесь планируется создание крупных парков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, до конца года в районе "Советской" предполагается снести более 4 200 квартир. В рамках государственного проекта на сегодняшний день полностью демонтировано 600 квартир, еще около 850 - частично. Цель работ - придать столице более современный облик и сделать город более комфортным для жизни.

При этом в зонах реконструкции не предусмотрен снос памятников культуры и объектов государственного значения. Таким образом, модернизация будет сочетаться с сохранением исторического наследия, что свидетельствует о внимательном отношении государства к культурным ценностям.

Параллельно с сохранением исторической застройки планируется расширение зеленых зон. По аналогичному принципу несколько лет назад был создан Центральный парк.

Подробнее в репортаже: