Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Сегодня станет известно имя чемпионки Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию турнира, в финальном противостоянии Аян Аллахвердиева встретится с Ульвией Фаталиевой. После классической партии общий счет равный - 1:1, поэтому победительница будет определена на тай-бреке.

Накануне завершился мужской чемпионат страны. В финальном противостоянии между Шахрияром Мамедъяровым и Магомед Мурадлы решающей стала ответная партия. Выступавший белыми фигурами Магомед Мурадлы одержал победу в напряженной борьбе и по сумме двух встреч выиграл со счетом 1,5:0,5, став чемпионом Азербайджана.

Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и довольствовался серебряной медалью. Бронзу завоевал Айдын Сулейманлы, который обыграл Рея Самедова со счетом 2:0 по итогам двух партий.