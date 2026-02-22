https://news.day.az/sport/1817698.html Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Баку Азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по батутной гимнастике, который проходит в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступление гимнастки в индивидуальной программе оказалось успешным. По итогам финала Махсудова получила 56,440 балла и заняла второе место.
Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Баку
Азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по батутной гимнастике, который проходит в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступление гимнастки в индивидуальной программе оказалось успешным. По итогам финала Махсудова получила 56,440 балла и заняла второе место.
Этап Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий в Национальной гимнастической арене, завершится сегодня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре