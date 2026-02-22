Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван продемонстрировал усиление вовлечения администрации Трампа в Южный Кавказ.

Как передает Day.Az, об этом пишет американский аналитический центр Foundation for Defense of Democracies.

По оценке экспертов, Вашингтон последовательно расширяет дипломатическое и экономическое присутствие. После того как администрация Трампа выступила посредником в парафировании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в августе 2025 года, внимание США к Южному Кавказу заметно возросло. Регион рассматривается как важный транзитный коридор к странам Центральной Азии, обладающим значительными природными ресурсами. На этом фоне Баку и Ереван активизируют курс на диверсификацию внешней политики и снижение критической зависимости от России.

В статье отмечается, что с точки зрения региональной логистики Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении альтернативных маршрутов для государств Центральной Азии, заинтересованных в выходе к средиземноморским портам. Каспийский регион также сохраняет военно-стратегическое значение. В рамках Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном стороны достигли договоренности о передаче Баку определенного количества кораблей. Шаг отражает стремление Вашингтона поддержать безопасность логистических маршрутов и укрепить военно-морские возможности Азербайджана.

Анализируя Южный Кавказ как приоритет американской стратегии, эксперты отметили, что расширение военного и стратегического взаимодействия США с государствами Южного Кавказа формирует новые геополитические реалии в регионе. Вместе с тем долгосрочные инвестиционные проекты рассматриваются как более устойчивый инструмент влияния. Среди таких инициатив выделяются инфраструктурный проект "Маршрут Трампа", а также программы в области атомной энергетики и логистики. Реализация этих направлений способствует формированию долгосрочных экономических связей, укреплению транспортной интеграции и усилению роли США в регионе.

"Южный Кавказ постепенно превращается в одну из ключевых точек пересечения интересов мировых центров силы, где экономические маршруты, энергетические проекты и вопросы безопасности приобретают стратегическое значение для всей Евразии", - говорится в материале FDD.