Криштиану Роналду сделал заявление о своем будущем

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

"Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать играть здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться", - отметил футболист.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 голов в 22 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи "Аль-Насра" из-за недовольства управлением клуба. Футболист выражал недовольство руководством клуба со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), считая, что фонд уделяет больше внимания и ресурсов другим клубам, таким как "Аль-Хиляль", чем его команде. Однако позже он вернулся в состав.

Роналду переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей, став игроком "Аль-Насра" с января 2023 года. Несмотря на строгие местные законы, запрещающие совместное проживание мужчин и женщин вне брака, футболисту разрешили жить с матерью своих детей.