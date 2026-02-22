США пригрозили ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять ответные меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении к перевооружению континента.

Как передает Day.Az, об этом администрация заявила в начале февраля, сообщает Politico.

"Протекционистская и дискриминационная политика, которая силой вытесняет американские компании с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок Соединенных Штатов, - это неправильный курс действий", - говорится в заявлении.

Politico отметило, что комментарии Вашингтона высвечивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно призывала европейцев взять на себя основную нагрузку по обороне континента, в Вашингтоне не готовы к тому, чтобы это происходило в ущерб интересам американской оборонной промышленности.