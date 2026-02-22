Apple задумалась о чехле для iPhone со спутниковой антенной

В патентной заявке Apple было обнаружено описание чехла для мобильных устройств с поддержкой спутниковой связи. Документ под названием Electronic Device and Case with Satellite Communication Capabilities ("Электронное устройство и корпус с возможностью спутниковой связи") был подан в 2024 году и стал доступен для общественности только сейчас.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание GSMArena.

Чехол предназначен для iPhone, а также может быть совместим с iPad. Он оснащен дополнительными антеннами, усиливающими спутниковый сигнал. В конструкции чехла предусмотрен откидной элемент с фазированной антенной решеткой, который направляется в сторону неба для улучшения приема. Такая конструкция также помогает предотвратить ослабление сигнала, когда устройство держится в руках, так как пользователь не касается блока с антеннами.

Предполагается, что чехол, благодаря встроенной антенной системе, будет способен подключаться к спутникам. Аксессуар описан как съемный и устанавливаемый пользователем. В патенте также упоминается возможность передачи данных через радиочастотный разъем или с использованием NFC.

Важно отметить, что подача патента не гарантирует выход устройства на рынок. Подобные заявки часто представляют собой концептуальные разработки, которые могут не быть реализованы в коммерческом виде.