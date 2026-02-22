https://news.day.az/hitech/1817670.html Почти 90 стран подписали декларацию о влиянии ИИ Нью-Делийская декларация по вопросам влияния искусственного интеллекта (ИИ) была подписана по итогам недавнего саммита. Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство электроники и информационных технологий Индии. Декларация была поддержана 88 странами и международными организациями.
Почти 90 стран подписали декларацию о влиянии ИИ
Нью-Делийская декларация по вопросам влияния искусственного интеллекта (ИИ) была подписана по итогам недавнего саммита.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство электроники и информационных технологий Индии.
Декларация была поддержана 88 странами и международными организациями. В министерстве подчеркнули, что участники саммита подтвердили свою приверженность продвижению глобальных приоритетов в области управления ИИ.
В документе также отмечена важность ИИ в стимулировании экономических преобразований и подчеркивается значение открытых и доступных экосистем.
