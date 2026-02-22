В Иране начались новые протесты

В Иране начался новый этап массовых студенческих протестов, приуроченный к сороковому дню памяти жертв январских волнений.

Как передает Day.Az ,об этом сообщает Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) на своем официальном сайте.

Протесты прошли в различных городах, включая Мешхед, Исфахан и Шираз, и были сопровождены антиправительственными лозунгами.

Британская газета Financial Times также освещает события в Иране. По ее данным, в первый день нового учебного семестра студенты нескольких университетов устроили протесты против правительства, вступив в столкновения с проправительственными группами на кампусах.

По данным журналистов, в субботу, 21 февраля студенты университетов имени Амира Кабира и имени Шарифа в Тегеране, собрались на территории кампуса, скандируя лозунги против иранских властей. Уточняется, что новая волна протестов обусловлена обострением отношений Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее США предрекли втягивание в затяжной конфликт в случае атаки против Ирана.