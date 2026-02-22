https://news.day.az/society/1817658.html В Азербайджане произошло землетрясение В Шамахинском районе произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 35 км к юго-западу от станции Гобустан. Землетрясение произошло в 05:07 по местному времени. Магнитуда составила 3,9, глубина очага - 2 километра.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 35 км к юго-западу от станции Гобустан.
Землетрясение произошло в 05:07 по местному времени. Магнитуда составила 3,9, глубина очага - 2 километра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре