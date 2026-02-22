В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 35 км к юго-западу от станции Гобустан.

Землетрясение произошло в 05:07 по местному времени. Магнитуда составила 3,9, глубина очага - 2 километра.