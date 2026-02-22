Сегодня пройдут еще два матча 21-й тура Азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоятся еще два матча 21-го тура Азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Day.Az, в первом матче дня футбольный клуб "Имишли" примет "Шамахы". Игра, которая состоится на стадионе Губинского Олимпийского спортивного комплекса, начнется в 14:30. В настоящее время "Имишли" занимает 9-е место с 19 очками, а "Шамахы" - 8-е место с 24 очками.

В заключительном матче дня "Сабах" дома встретится с "Кяпазом". Игра, которая состоится на "Банк Республика Арена", начнется в 17:00. Бакинский клуб с 49 очками лидирует в турнирной таблице. Представитель Гянджи занимает 11-е место с 13 очками.

Отметим, что в предыдущих матчах 21-го тура "Туран Товуз" победил команду "Зиря" (2:0), "Араз-Нахчыван" с тем же счетом обыграл "Карван-Евлах". В матче между "Сумгайытом" и "Габалой" голов забито не было - 0:0. Матч тура между "Нефтчи" и "Карабахом" был перенесен.