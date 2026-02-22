Азербайджан завоевал золото и серебро на домашнем этапе Кубка мира

Азербайджанские спортсмены Тофик Алиев и Михаил Малкин успешно выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, который проходит в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях по тамблингу оба гимнаста поднялись на пьедестал. Михаил Малкин завоевал золотую медаль, а Тофик Алиев стал серебряным призером турнира.

Этап Кубка мира проходит в Национальной гимнастической арене и собрал сильнейших спортсменов из разных стран.