Азербайджан завоевал золото и серебро на домашнем этапе Кубка мира
Азербайджанские спортсмены Тофик Алиев и Михаил Малкин успешно выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, который проходит в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях по тамблингу оба гимнаста поднялись на пьедестал. Михаил Малкин завоевал золотую медаль, а Тофик Алиев стал серебряным призером турнира.
Этап Кубка мира проходит в Национальной гимнастической арене и собрал сильнейших спортсменов из разных стран.
