https://news.day.az/world/1817717.html ИИ-женщина баллотируется в парламент Колумбии - ВИДЕО В Колумбии 8 марта пройдут парламентские выборы, и на одно из депутатских кресел претендует ИИ-женщина по имени "Гаитана". Как сообщает Day.Az, видео с участием ИИ-женщины быстро распространилось в сети. "Гаитана" - эко-активистка, зоозащитница и сторонница цифровой демократии.
ИИ-женщина баллотируется в парламент Колумбии - ВИДЕО
В Колумбии 8 марта пройдут парламентские выборы, и на одно из депутатских кресел претендует ИИ-женщина по имени "Гаитана".
Как сообщает Day.Az, видео с участием ИИ-женщины быстро распространилось в сети.
"Гаитана" - эко-активистка, зоозащитница и сторонница цифровой демократии. Она баллотируется на выборы по квоте представителей коренных народов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре