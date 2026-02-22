ИИ-женщина баллотируется в парламент Колумбии

В Колумбии 8 марта пройдут парламентские выборы, и на одно из депутатских кресел претендует ИИ-женщина по имени "Гаитана".

Как сообщает Day.Az, видео с участием ИИ-женщины быстро распространилось в сети.

"Гаитана" - эко-активистка, зоозащитница и сторонница цифровой демократии. Она баллотируется на выборы по квоте представителей коренных народов.