https://news.day.az/politics/1817719.html Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеообзор, подготовленный на основе информации, опубликованной на прошлой неделе (с 15 по 22 февраля). Day.Az представляет данный видеоролик:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеообзор, подготовленный на основе информации, опубликованной на прошлой неделе (с 15 по 22 февраля).
Day.Az представляет данный видеоролик:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре