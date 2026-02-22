В США озвучили условия для нового раунда переговоров с Ираном

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

Переговорщики США готовы встретиться с иранской стороной 27 февраля в Женеве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах между США и Ираном есть некоторые подвижки, однако стороны еще далеки от окончательного соглашения.

Как сообщает The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве переговорах Иран предложил отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы удовлетворить опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы.