Важная новость для пенсионеров

В Азербайджане вновь обсуждается вопрос, через какой банк будут выплачиваться пенсии и социальные пособия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Banker.az, сейчас большинство пенсионеров и получателей социальных выплат получают средства через два основных банка.

Это особенно заметно в дни выплат, когда у банкоматов образуются длинные очереди.

В действующей системе граждане не могут выбрать банк - карты оформляются автоматически через определенные банки. Многие пенсионеры отмечают, что отсутствие выбора создает неудобства как с точки зрения комфорта, так и качества обслуживания. Они считают, что при возможности самостоятельно выбрать банк можно было бы пользоваться более выгодными условиями и сервисом.

Особенно тяжело приходится пожилым людям: очереди к банкоматам и дополнительные процедуры создают сложности. Некоторые граждане привыкают к одному банку и довольствуются существующей системой.

В международной практике гражданин сам выбирает банк для получения социальных выплат. Банки стараются привлечь клиентов бонусами, низкими комиссиями, кешбэком и другими преимуществами. Такой подход усиливает конкуренцию в финансовом секторе и повышает качество обслуживания.

В Азербайджане тоже планируются изменения. Как сообщили в Ассоциации банков Азербайджана, банки и соответствующие госорганы проводят необходимую техническую и организационную подготовку. Проект будет внедряться поэтапно. Эта инициатива предусмотрена Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. Согласно стратегии, гражданам будет предоставлена возможность выбирать банк для получения пенсий и социальных выплат.

На первом этапе приоритет будет отдан внедрению права выбора банка для зарплатных выплат. Позже система, как ожидается, будет распространяться на пенсии и социальные пособия.

Примерно 1,2 миллиона пенсионеров и получателей социальных выплат смогут выбирать банк, что сделает проект экономически привлекательным для банков. Нововведение усилит конкуренцию, повлияет на комиссии и сборы и повысит удовлетворенность граждан.