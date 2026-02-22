Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор высказался о возможном возвращении в октагон.

Как сообщает Day.Az, 37-летний ирландец высказался о следующем сопернике. "Следующий для меня, возможно, будет какой-то неизвестный парень, ребята. И, как вы знаете, мне пофиг. Я согласен. Присылайте контракт, парни. Сделка Конора Макгрегора", - написал Макгрегор.

Напомним, последний раз Макгрегор выступал в рамках UFC в июле 2021 года на турнире UFC 264, где потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги в первом раунде от Дастина Порье. В его карьере 22 победы и 6 поражений.

Согласно зарубежным СМИ, Макгрегор может вернуться в карде одного из турниров UFC, который планируется провести в Белом доме.