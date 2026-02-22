Секретная служба США застрелила мужчину, пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

Секретная служба США застрелила мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, ссылаясь на заявление представителя службы Энтони Гульельми, инцидент произошел ночью.

Мужчина был застрелен после попытки несанкционированного проникновения на территорию Мар-а-Лаго во Флориде, где находится резиденция Трампа. Личность погибшего не раскрыта, но известно, что ему было 20 лет. Он был замечен у северных ворот с предметом, напоминающим дробовик, и канистрой с топливом, говорится в официальном заявлении.

Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа сначала вступили в контакт с мужчиной, но затем ситуация переросла в столкновение, и правоохранители открыли огонь. Ни сотрудники Секретной службы, ни офицеры не пострадали.

Во время инцидента в резиденции никого не было, так как Дональд Трамп в этот момент находился в Вашингтоне.