В Иране слышны мощные взрывы

В Иране произошли сильные взрывы - в пригороде Тегерана, в городе Паранде, начались масштабные отключения электроэнергии.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

В результате ударов выбиты окна в жилых домах, зафиксировано не менее семи возгораний. Также с воздуха были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Предварительно, три человека пострадали.

Паранд - пригород Тегерана на юго-западе страны, построенный для разгрузки столицы и развития жилой инфраструктуры. Город выполняет в основном жилые и логистические функции и не является туристическим или военным центром.