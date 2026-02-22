https://news.day.az/world/1817730.html В Иране слышны мощные взрывы - ФОТО - ВИДЕО В Иране произошли сильные взрывы - в пригороде Тегерана, в городе Паранде, начались масштабные отключения электроэнергии. Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash. В результате ударов выбиты окна в жилых домах, зафиксировано не менее семи возгораний.
В Иране слышны мощные взрывы - ФОТО - ВИДЕО
В Иране произошли сильные взрывы - в пригороде Тегерана, в городе Паранде, начались масштабные отключения электроэнергии.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.
В результате ударов выбиты окна в жилых домах, зафиксировано не менее семи возгораний. Также с воздуха были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Предварительно, три человека пострадали.
Паранд - пригород Тегерана на юго-западе страны, построенный для разгрузки столицы и развития жилой инфраструктуры. Город выполняет в основном жилые и логистические функции и не является туристическим или военным центром.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре