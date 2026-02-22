Работающие по трудовому договору смогут не платить эти взносы?

Если человек умирает, не достигнув пенсионного возраста, возникает вопрос о судьбе средств, накопленных на его индивидуальном пенсионном счете. Не всегда супруг(а) может получить эти деньги, и при отсутствии официального обращения они остаются в системе. Кроме того, из заработной платы официально трудоустроенных лиц автоматически удерживаются взносы на социальное страхование, пенсию, безработицу, обязательное медицинское страхование и подоходный налог.

Можно ли отказаться от пенсионных отчислений и платить только налог?

Как сообщает Day.Az, доктор юридических наук, экономист Вюсаля Ахмедова в комментарии globalinfo.az заявила, что в Азербайджане действует принцип обязательного государственного социального страхования, которым управляет Государственный фонд социальной защиты.

По ее словам, добровольный пенсионный сегмент в стране пока не функционирует, а значит, отказаться от обязательной пенсионной системы юридически невозможно.

"Все лица, работающие по официальному трудовому договору, обязаны уплачивать взносы по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, взносы по страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию. Даже если работник заявит об отказе от удержаний, это не будет иметь юридической силы. Работодатель обязан производить удержания. В противном случае при налоговой проверке ему грозят штрафы, доначисления и финансовые санкции", - отметила она.

Экономист подчеркнула, что фактически не участвуют в системе лишь те, кто работает без официального трудового договора.

Говоря о судьбе пенсионного капитала в случае смерти до достижения пенсионного возраста, Ахмедова пояснила, что средства на индивидуальном счете не приравниваются к банковскому вкладу и не переходят по наследству автоматически.

"Для получения этих средств наследники должны оформить право на наследство в нотариальном порядке. Если обращение не подано или процедура не завершена, средства остаются внутри системы", - добавила она.

Подробнее в репортаже: