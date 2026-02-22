Сборная Норвегии возглавила медальный зачет зимней Олимпиады

Сборная Норвегии стала лидером по количеству наград на зимних Олимпийских играх в Италии.

Как передает Day.Az, по данным Sport-express, норвежские спортсмены завоевали 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Таким образом, команда обновила собственный рекорд зимних Олимпиад по общему числу наград, который был установлен на Играх-2018 в Пхенчхане (39 медалей).

В тройку лидеров также вошли сборные США (12-12-9) и Нидерландов (10-7-3). Всего на Олимпиаде разыгрывалось 116 комплектов медалей.