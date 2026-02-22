Мощное землетрясение произошло у побережья островного архипелага

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Малайзии, в районе архипелага Санта-Крус (Соломоновы Острова).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 97 км к северу от города Кота-Кинабалу, очаг залегал на глубине 620 км.

О возможных жертвах и разрушениях информации пока нет, угроза цунами не объявлялась.