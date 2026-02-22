https://news.day.az/world/1817745.html Мощное землетрясение произошло у побережья островного архипелага Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Малайзии, в районе архипелага Санта-Крус (Соломоновы Острова). Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 97 км к северу от города Кота-Кинабалу, очаг залегал на глубине 620 км.
О возможных жертвах и разрушениях информации пока нет, угроза цунами не объявлялась.
