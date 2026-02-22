Иран полностью готов защищать себя от новых атак

Иран значительно укрепил свой оборонный потенциал после конфликта с Израилем в 2025 году и способен защитить себя в случае новых нападений.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире CBS.

"Да, у нас были проблемы с противовоздушной обороной, но и у израильтян были трудности с нашими ракетами. Наши ракеты могли поражать цели в Израиле", - отметил он, комментируя ход боевых действий.

Арагчи подчеркнул, что через 12 дней Израиль запросил прекращение огня, так как не мог противостоять ракетному потенциалу Ирана. "Сейчас мы находимся в ещё более сильной позиции, чем во время предыдущей войны. Мы знаем, как защитить себя, и готовы повторить это при необходимости", - добавил министр.

Напомним, Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня 2025 года. Ответная атака Ирана последовала менее чем через сутки. В конфликт вмешались США, которые 22 июня нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана. Вечером 23 июня Тегеран ответил ракетным ударом по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Перемирие было согласовано и вступило в силу 24 июня 2025 года.