Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

Сборная Азербайджана по гимнастике успешно выступила на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку, завоевав в общей сложности шесть медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день турнира дуэт Сельджан Махсудова - Магсуд Махсудов стал победителем в смешанной синхронной программе и завоевал золотые медали.

Ранее в соревнованиях по тамблингу Михаил Малкин поднялся на высшую ступень пьедестала, а Тофик Алиев стал серебряным призером. В батутной гимнастике пары Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов и Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова завоевали бронзовые награды в синхронной программе. Кроме того, Сельджан Махсудова стала серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили домашний этап Кубка мира с шестью медалями различного достоинства.