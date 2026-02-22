Хаменеи поручил разработать план на случай своей гибели
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай своей гибели.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников.
В начале января, на фоне протестов и угрозы ударов со стороны США, Хаменеи обратился к своему соратнику Али Лариджани с просьбой взять на себя руководство страной.
С тех пор Лариджани, бывший командир Корпуса стражей исламской революции и глава высшего совета национальной безопасности, фактически управляет Ираном, вытеснив президента Масуда Пезешкиана.
Как сообщает NYT, Хаменеи поручил Лариджани и другим доверенным лицам обеспечить выживание Исламской Республики в случае внешних угроз, включая американские и израильские бомбардировки, а также при возможных покушениях на высшее руководство, включая самого Хаменеи.
Также Хаменеи издал директивы, предусматривающие четыре уровня преемственности для каждой из военных и государственных должностей, назначаемых им лично. Он поручил назначить до четырех преемников и делегировать решения узкому кругу доверенных лиц на случай нарушения связи с ним или его гибели.
Ранее мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения иранской ядерной проблемы, начиная с ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына.
