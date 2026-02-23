https://news.day.az/showbiz/1817753.html Фильм с Леонардо Ди Каприо признан лучшим на BAFTA Боевик "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм".
Фильм с Леонардо Ди Каприо признан лучшим на BAFTA
Боевик "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025) режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм".
Как передает Day.Az, об этом было объявлено на 79-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.
Картина, сочетающая элементы боевика и черной комедии, в общей сложности завоевала шесть наград из 14 номинаций. Лента также получила "Бронзовые маски" за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн), лучший монтаж, лучшую операторскую работу и лучший адаптированный сценарий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре