В Гёйчае три машины столкнулись в цепном ДТП

В Гёйчае произошла цепная авария на участке дороги Гёйчай-Бёргюшад, проходящем через село Туркмен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в столкновении участвовали три легковых автомобиля.

Один человек получил травмы и оказался зажат в машине. На место происшествия прибыли спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. С помощью специального оборудования металлическая конструкция была разрезана, пострадавшего освободили и доставили в Гёйчайскую центральную районную больницу.

Также на место прибыли сотрудники районного отделения полиции. Автомобили, попавшие в аварию, убрали с проезжей части, движение других транспортных средств восстановлено.

По факту происшествия проводится расследование.