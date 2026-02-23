В Гёйчае три машины столкнулись в цепном ДТП - ФОТО
В Гёйчае произошла цепная авария на участке дороги Гёйчай-Бёргюшад, проходящем через село Туркмен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в столкновении участвовали три легковых автомобиля.
Один человек получил травмы и оказался зажат в машине. На место происшествия прибыли спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. С помощью специального оборудования металлическая конструкция была разрезана, пострадавшего освободили и доставили в Гёйчайскую центральную районную больницу.
Также на место прибыли сотрудники районного отделения полиции. Автомобили, попавшие в аварию, убрали с проезжей части, движение других транспортных средств восстановлено.
По факту происшествия проводится расследование.
