В Мексике ликвидирован главарь картеля, вспыхнули беспорядки - ВИДЕО
В Мексике в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован глава наркокартеля "Новое поколение Халиско" - Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.
Под руководством Сервантеса картель превратился в одну из наиболее влиятельных преступных организаций страны, занимаясь производством и контрабандой синтетических наркотиков, в том числе на территорию США. Его устранение рассматривается как серьезный удар по структуре CJNG и может спровоцировать внутреннюю борьбу за власть внутри группировки.
По данным СМИ, операция прошла в городе Тапальпа штата Халиско. После ликвидации лидера картеля в регионе вспыхнули беспорядки: были перекрыты автомобильные трассы, подожжены транспортные средства и коммерческие объекты.
Власти распорядились экстренно созвать оперативный штаб по безопасности. Официальной информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Местные СМИ сообщают о начале нового этапа противостояния между правительством Мексики и картелем CJNG, который на протяжении последних лет считается одной из самых мощных криминальных структур в стране.
