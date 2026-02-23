Ким Чен Ын переизбран генеральным секретарем ТПК

На проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) делегаты проголосовали за переизбрание лидера страны Ким Чен Ын на пост генерального секретаря.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Выборы главы ТПК, отвечающего за ведение социалистического дела к победе во главе государства и народа, являются ключевым событием съезда. Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост партии", - говорится в заявлении партии.

Отметим, что IX съезд ТПК открылся 19 февраля в Пхеньяне. В его работе участвуют 224 члена центрального руководящего органа восьмого созыва и 4 776 делегатов, избранных во всех парторганизациях страны, всего - около 5 тысяч человек. Кроме того, на съезде присутствуют 2 тысячи наблюдателей.